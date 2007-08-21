Витренко обещает предоставить автономию Западной Украине

Прогрессивная социалистическая партия обещает ввести федеративную форму устройства и двойное гражданство в случае прохождения в Верховную Раду. Кроме этого, ПСПУ намерена конституционно закрепить внеблоковый статус Украины, предоставить автономию Закарпатью и Галичине. Об этом говорится в программе ПСПУ.

ПСПУ также обещает предоставить статус государственного русскому языку.

Партия намерена отменить неприкосновенность депутатов, Президента и судей; закрепить механизм отзыва парламентариев и установить их заработную плату на уровне средней зарплаты в сфере промышленности.

ПСПУ также обещает обеспечить вхождение Украины в Единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном в случае прохождения в Верховную Раду.

Согласно опросу Всеукраинской социологической службы, в Верховную Раду проходят Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, Блок Наша Украина - Народная самооборона, Коммунистическая партия, Блок Литвина и Прогрессивная социалистическая партия.

Корреспондент