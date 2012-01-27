Янукович в Давосе объяснил, что для дела Тимошенко просто пришло время

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что статьи Уголовного кодекса, по которым была осуждена экс-премьер министр Юлия ТИМОШЕНКО, будут изменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время ланч-конференции в Давосе, организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Что касается, вопроса, по которому она (Ю.ТИМОШЕНКО) уже осуждена, этот вопрос, конечно, противоречивый. Я тут согласен с вами, господин президент (экс-Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Придет то время, когда подобного рода преступления будут рассматриваться в политической плоскости", - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, пока украинское законодательство к этому не готово, и сейчас речь идет о выполнении ныне существующего законодательства, и "обвинять Украину в чем-либо было бы неправильно".

Президент напомнил, что Украина идет по пути реформ, в том числе судебной, правовой.

Говоря об изменении Уголовно-процессуального кодекса, он отметил, что все будет зависеть от Верховной Рады, на рассмотрении которой находится проект этого документа.

"На этот вопрос должны дать ответ депутаты в парламенте. Я инициировал вопрос декриминализации, вы знаете, и в нес такой закон, и предложил этот процесс перенести в парламент", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Касаясь других уголовных дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ранее эти дела рассматривались судами различных инстанций, а также американскими, российскими судами.

"Украинская часть этих преступлений, которые совершались различными людьми, связанными так или иначе с Юлией ТИМОШЕНКО, они не рассматривались украинскими судами", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, сейчас пришло время для их рассмотрения.

"И они будут переданы в суды в ближайшее время", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 ноября 2011 г. не поддержала поправку к президентскому законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» об исключении из Уголовного кодекса статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), по которой бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО осуждена к семи годам лишения свободы. За эту поправку проголосовало только 147 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.