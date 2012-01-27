У Азарова передумали урезать помощь матерям-одиночкам

Министерство социальной политики отозвало из Верховной Рады законопроект о лишения выплат на ребенка матерей-одиночек, чей доход превышает среднюю зарплату.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины, комментируя публикации некоторых СМИ.

Законопроект „О внесении изменений в Закон Украины „О государственной помощи семьям с детьми” (№ 9516 от 29.11.2011), которым предусматривалось ввести адресный подход при предоставлении помощи одиноким матерям, был отозван из Верховной Рады Украины по предложению Минсоцполитики еще 12 декабря 2011 года. Это было сделано для изучения возможностей более эффективного предоставления государственной помощи именно малообеспеченным одиноким матерям и проведения соответствующего общественного обсуждения, сказано в сообщении.

При этом в Минсоцполитики отметили, что на сегодняшний день лишь 10% одиноких матерей декларируют доходы, чтобы получить помощь в размере, больше минимального. Это именно те матери, которые в первую очередь нуждаются в защите государства, и именно на них должно быть направлено адресное увеличение государственной помощи.

В данное время ни одного правительственного законопроекта относительно изменений к порядку предоставления помощи семьям с детьми, в том числе и одиноким матерям, в Верховной Раде Украины нет, подчеркнули в министерстве. Минсоцполитики отмечает, что все предложения относительно каких-либо изменений к законодательству, касающиеся поддержки одиноких матерей, в обязательном порядке будут обсуждаться с общественными организациями до вынесения на рассмотрение Верховной Рады Украины.

«Постоянное усиление социальной защиты самых уязвимых слоев населения (в частности малообеспеченных одиноких матерей) является одним из приоритетов работы Министерства социальной политики. Помощь одиноким матерям постоянно растет. Так, если в 2011 году ее размер возрос на 10,2%, то в 2012 увеличится на 15%. При этом средний размер помощи будет составлять около 450 грн.», - напоминается в сообщении.