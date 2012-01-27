Мэры послушали Азарова и передумали поднимать тарифы на ЖКХ

После вмешательства главы правительства Николая АЗАРОВА мэры городов передумали повышать тарифы на услуги ЖКХ, сообщает сайт «Подробности».

В городах, где недавно были повышены - по мнению Кабмина, необоснованно - тарифы на жилищно-коммунальные услуги, дали задний ход своим решениям. Так, весьма ощутимый рост цен ожидался, например, в Чернигове - исполнительный комитет местного городского совета собирался поднять их сразу на 40-63%. Однако мэр Чернигова Александр СОКОЛОВ заявил, что планы пересмотрены после заявления Н.АЗАРОВА с требованием отменить все решения о повышении тарифов. (УНИАН: на заседаниях правительства 18 и 25 января 2012 года премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ поручал министру регионального развития и ЖКХ Анатолию БЛИЗНЮКУ разобраться с необоснованным повышением коммунальных тарифов в некоторых регионах. Н.АЗАРОВ поручил местным властям отменить необоснованное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и дал указание правоохранительным органам проверить причины повышения тарифов.)

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, на 70-90% планировали увеличить тарифы в Харькове, Сумах и Полтаве.

Сегодня, 27 января, исполком Харьковского горсовета приблизительно в полтора раза снизил тариф на квартплату.

Напомним, во время сегодняшней встречи с профсоюзами Н.АЗАРОВ заявил, что органы местного самоуправления в некоторых регионах занимаются излишним самоуправством в вопросе повышения коммунальных тарифов.

Как пример Н.АЗАРОВ привел мэра Сум Геннадия МИНАЕВА. «Есть такой некий господин МИНАЕВ – мэр Сум. Так он публично даже выступил, говорит: да что там АЗАРОВ… А вот мы приняли решение, и нам АЗАРОВ не указ. Но он (Г.МИНАЕВ) отменил уже свое решение. Нашлось достаточно аргументов, чтобы его убедить в том, что премьер-министр есть премьер-министр», - сказал Н.АЗАРОВ.

После телефонного разговора Н.АЗАРОВА с губернатором Сумщины Юрием ЧМЫРЕМ Сумской горсовет восстановил действие прежнего решения о размере тарифов.

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство примет все необходимые меры для неповышения каких-либо тарифов без веских оснований.