Азаров признал свой недостаток и рассказал, когда ждать больших денег

В Украине нет условий для привлечения иностранного капитала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ на сегодняшней встрече с профсоюзными организациями.

«Почему деньги из Украины в оффшоры уходят? Потому что здесь созданы такие условия налогообложения, при которых выгоднее транзакции проводить через оффшорные зоны», - отметил премьер-министр.

По его словам, Украину нельзя сделать оффшорной территорией, поскольку у нее есть социальные и другие обязательства перед гражданами.

«Но вот создать в Украине благоприятные условия с тем, чтобы наш капитал спокойно себя чувствовал в нашей стране - вот это наша перспективная и главная задача. Когда мы это сделаем, мы получим колоссальный приток инвестиций. Пока, к сожалению, у нас нет такого климата и условий, чтобы капитал сюда приходил. Это большой наш недостаток, наша большая недоработка», - резюмировал Н.АЗАРОВ.