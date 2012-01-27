Во вторник, 31 января, в 13:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Газпром» монополизирует европейский газовый рынок?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Итоги Всемирного экономического форума в Давосе.

Будет ли пересмотрен в текущем году газовый контракт с Россией?

Кому достанется украинская ГТС?

Оценка источников поставок природного газа в Украину, альтернативных России.

Кто победит в борьбе за разработку европейских месторождений сланцевого газа: «Газпром» или американские компании?

Участники круглого стола:

1. Михаил ГОНЧАР – директор энергетических программ Центра «Номос».

2. Владимир САПРЫКИН – независимый эксперт по энергетическим вопросам.

3. Иван ПЛАЧКОВ – глава Наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго».

4. Валерий БОРОВИК – глава Правления Альянса «Новая энергия Украины».

5. Юрий КОРОЛЬЧУК – эксперт Института энергетических исследований.

6. Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины, Блок Литвина.

7. Олег УСТЕНКО – исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.

8. Алексей ЛЕЩЕНКО – вице-президент Gorshenin Group.

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