Круглый стол «Газпром» монополизирует европейский газовый рынок?»
Во вторник, 31 января, в 13:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Газпром» монополизирует европейский газовый рынок?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Итоги Всемирного экономического форума в Давосе.
Будет ли пересмотрен в текущем году газовый контракт с Россией?
Кому достанется украинская ГТС?
Оценка источников поставок природного газа в Украину, альтернативных России.
Кто победит в борьбе за разработку европейских месторождений сланцевого газа: «Газпром» или американские компании?
Участники круглого стола:
1. Михаил ГОНЧАР – директор энергетических программ Центра «Номос».
2. Владимир САПРЫКИН – независимый эксперт по энергетическим вопросам.
3. Иван ПЛАЧКОВ – глава Наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго».
4. Валерий БОРОВИК – глава Правления Альянса «Новая энергия Украины».
5. Юрий КОРОЛЬЧУК – эксперт Института энергетических исследований.
6. Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины, Блок Литвина.
7. Олег УСТЕНКО – исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.
8. Алексей ЛЕЩЕНКО – вице-президент Gorshenin Group.
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