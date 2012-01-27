Луценко возмущен: его записка «Могилев – дурак» не стала доказательством

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО выразил несогласие с тем, что Печерский райсуд Киева, исследуя материалы дела, не учел как доказательство обоснованности его ареста записку «Могилев - дурак».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на заседании суда.

«Почему вы не объявляете записку «Могилев – дурак»? КУЗЬМИН (первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН - УНИАН) во всех интервью говорил, что это является одной из причин моего ареста. Это не является доказательством?», - спросил Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к председательствующему на процессе судье Сергею ВОВКУ.

В ответ С.ВОВК сказал, что суд не может принять во внимание как доказательство эту записку.

Продолжая изучение материалов дела, суд перечислил несколько десятков приказов МВД за подписью Ю.ЛУЦЕНКО; характеристику на него из ЖЭКа по месту жительства, в которой отмечалось, что на экс-министра «жалоб от соседей не поступало»; справку из психоневрологического диспансера о том, что подсудимый не находился на учете в этом учреждении; справку из наркологического диспансера о том, что Ю.ЛУЦЕНКО на учете в нем не стоял.

На данный момент в судебном заседании объявлен обеденный перерыв.