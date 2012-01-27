Большинство радуется, что оппозиция не добилась от ПАСЕ санкций

Члены украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) от большинства считают, что резолюция относительно функционирования демократических институтов в Украине вышла мягче, чем предлагалось.

Такое мнение они выразили в разговоре с корреспондентом УНИАН после одобрения резолюции.

“Я считаю, что резолюция по сравнению с той, которая была, намного мягче и лояльнее к Украине, дает возможность исправить со временем недостатки, имеющиеся на сегодняшний день не только в Украине, но и во многих государствах. Поэтому считать, что произошло что-то плохое, я так не считаю”, - заявил депутат от фракции Народной партии Николай ШЕРШУН.

По его словам, если сначала предлагалось высказаться направлено за применение санкций против Украины, то в финальном тексте документа предлагается только подумать над возможностью применения санкций.

“Это разница, по-видимому, большая”, - сказал депутат.

Его поддержал и коллега из фракции Партии регионов, председатель украинской делегации в ПАСЕ Иван ПОПЕСКУ.

“Резолюция говорит о том, что оппозиция не добилась тех санкций, которые они хотели. Они добивались санкций”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 января вечером ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине, в которой выразила обеспокоенность состоянием здоровья членов бывшего украинского правительства и призвала к их освобождению и пересмотру статей Уголовного кодекса Украины, по которым они были осуждены, призвала власть к немедленной реформе судебной системы и совершенствованию избирательного законодательства, а также высказалась за возможность введения санкций против Украины в случае, если рекомендации, изложенные в резолюции и, особенно касающиеся уголовного преследования оппозиции, не будут выполняться.