Попов попробовал сметану и молоко, которые поставляют в детские сады

Столичный стандарт образования, который внедряет Киев, предусматривает в том числе и высокое качество питания дошкольников и школьников - об этом во время визита на столичное ООО «Фавор», которое поставляет молочную продукцию в более 70% детских учреждений города сказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, глава администрации пригласил специалистов предприятия принять участие в разработке стандартов в части норм питания киевских дошкольников и школьников, отметив, что Столичный стандарт образования должен стать образцом для всей страны.

«Опыт предприятия, которое в течение многих лет поставляет продукцию в столичных детсадов и школ будет нам очень полезен. Наши дети должны получать только самые качественные, вкусные и полезные продукты, и для этого мы сделаем все возможное», - отметил Александр Попов.

Говоря о качественном питании детей, Александр Попов отметил многолетнее сотрудничество города и завода «Фавор». Сейчас это не единственное предприятие в Украине, которое производит экологически чистую продукцию, не содержит консервантов, заменителей жиров, ГМО, не проходит высокотемпературную обработку, которая бы снижала ее ценностью. Поэтому все продукты «Фавора» имеют короткий срок потребления, и не реализуются в торговой сети.

Качество и вкус молочных продуктов разработанных специально для детей от 3-х лет, Александр Попов проверил лично, во время дегустации.

«Очень вкусно! Жаль, что эта продукция не представлена ​​в обычных магазинах, наверное, моя жена покупала бы исключительно ваши молоко и сметану. И главное, что это действительно очень качественная продукция. Поэтому неудивительно, что именно эту продукцию мы закупаем для детских садов. Речь идет более чем о 500 дошкольных учреждений города. Убежден - не может быть речи об экономии на детях. Город делает все, чтобы родители киевских школьников и дошкольников были спокойны за здоровье своих детей», - поделился впечатлениями от дегустации Александр Попов.

В беседе с работниками предприятия руководитель киевской госадминистрации напомнил, что город максимально поддерживает предприятия Киева в развитии столичной промышленности, создании дополнительных рабочих мест, следовательно поступлении дополнительных доходов в бюджет.

«У нас есть программа поддержки таких важных предприятий в плане снижения процентов по кредитам на инвестиционные проекты. В прошлом году мы такую ​​программу восстановили. И готовы ее продолжить в этом году. Повышение качества продуктов питания - это принципиальная позиция КГГА. И в реализации этого приоритета власти и предприниматели города должны стать надежными партнерами», - сказал Александр Попов.

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Информация

ООО «Фавор» производит молоко и кисломолочные продукты, ориентированные на детей старше трех лет. Мощность предприятия - до 30 тонн продукции в сутки. Количество работников составляет около 140 человек. Девять лет подряд фирма побеждает в тендерах по закупке молока и молочных продуктов детским садам и школьным учреждениям.

В 2011 году предприятие поставляло свою продукцию детским учреждениям Святошинского, Соломенского, Дарницкого, Днепровского, Деснянского, Шевченковского и Голосеевского районов г. Киева.

Со всеми потребителями предприятие работает по схеме «сегодня на завтра», когда заявки принимаются в первой половине текущего дня, а готовая продукция поставляется собственным специально оборудованным автотранспортом на следующее утро.