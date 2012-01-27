Содокладчики ПАСЕ: В резолюцию по Украине внесли важные поправки

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Майлис РЕПС и Мариетта де ПУРБЕ-ЛИНДЕН говорят, что в ходе рассмотрения резолюции относительно Украины в документ были внесены важные поправки.

Об этом они заявили корреспонденту УНИАН по завершению рассмотрения резолюции.

“Для меня намного более важным является призыв к Президенту Украины рассмотреть все возможны средства, которые он может использовать, для освобождения бывших членов правительства и разрешения им принять участие в парламентских выборах, я думаю, что это наиболее важное решение, которое мы одобрили сегодня. И я надеюсь, что Президент прислушается к нему”, - сказала Г. де ПУРБЕ-ЛИНДЕН.

Она также сообщила, что уже в марте и мае содокладчики планируют посетить Украину в рамках подготовки большого доклада относительно выполнения Украиной обязательств перед Советом Европы. Сам этот доклад, скорее всего, будет представлен на рассмотрение ПАСЕ уже после парламентских выборов – в начале 2013 года.

В свою очередь М.РЕПС отметила, что одобренная ПАСЕ резолюция имеет две стороны.

“Одна – признание того, что Украина много сделала, и поэтому мы добавили много поправок к оригинальному тексту, в том числе относительно движения к ЕС, относительно одобрения многих законов, и мы приветствуем это”, - сказала содокладчик.

Однако, с другой стороны, по ее словам, ПАСЕ выразила свое разочарование событиями, происходящими в Украине в последнее время, и среди них – отношение к лидерам оппозиции, их осуждение и ряд других.

“И именно поэтому, вторая часть резолюции изложена достаточно суровым языком”, - отметила М.РЕПС.

Как сообщал УНИАН, 26 января вечером ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине, в которой выразила обеспокоенность состоянием здоровья членов бывшего украинского правительства и призвала к их освобождению и пересмотру статей Уголовного кодекса Украины, по которым они были осуждены, призвала власть к немедленной реформе судебной системы и совершенствованию избирательного законодательства, а также высказалась за возможность введения санкций против Украины в случае, если рекомендации, изложенные в резолюции и, особенно касающиеся уголовного преследования оппозиции, не будут выполняться.