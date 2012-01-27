Луценко заявляет, что прокуратура подложила суду фальшивку

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО назвал фальшивкой оглашенное сегодня на судебном заседании письмо, якобы направленное за его подписью в Кабинет министров с просьбой засчитать гражданский стаж работы его водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА в стажу работы в МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на очередном заседании Печерского райсуда столицы.

«Вы на руках имеете неизвестного происхождения копию, с моей точки зрения, - с сомнительным текстом. Поэтому я считаю, что этот документ не может быть принят доказательством в суде», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что суд не может принимать во внимание в качестве доказательства копии документов.

По словам экс-министра, следователи не допрашивали должностных лиц, которые должны были быть исполнителями этого письма. «Ни в одном протоколе допросов исполнителей этого письма не допрашивали. Более того, я понимаю, почему прокуратура подложила вам эту фальшивку, - потому что на копии нет виз, которые стояли на обратной стороне этого письма, которое действительно поступало премьер-министру. В этой фабрикации нет моей ссылки на юридические доводы и на ходатайство руководства», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, оригиналы писем должны быть в канцелярии МВД и канцелярии Кабмина. «Почему их нет – нужно вызвать следователя ВОЙЧЕНКО (следователь Сергей ВОЙЧЕНКО возглавлял группу по расследованию дела Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН)», – отметил подсудимый.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.