Клименко: Налоговый кодекс заинтересует иностранных инвесторов

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО уверен, что Налоговый кодекс создаст привлекательные условия для польских инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом он заявил во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Польши.

Он в частности напомнил, что украинское законодательство для стимулирования бизнес-климата вводит снижение налоговых ставок до 2014 года. В частности, налог на прибыль будет уменьшен с 25% до 16%, НДС - с 20 до 17%. Кроме того, некоторые экспортные операции будут освобождены от НДС.

«Я уверен, что для польских бизнесменов это станет фактором, который побудит их вкладывать в Украину», - говорит А.КЛИМЕНКО.

Кроме того, руководитель налогового ведомства сообщил, что в прошлом году предприятиям с польским капиталом в Украине было компенсировано 263 млн. грн. НДС, в том числе 81 млн. грн. в автоматическом режиме. Эта сумма превышала заявку польских бизнесменов.

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«Учитывая общую ответственность наших стран по проведению Евро-2012, мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно. Тем более, что в данном случае речь идет об инвесторах, которые составляют основу экономики - о малом и среднем бизнесе», - сказал А.КЛИМЕНКО.