Луценко с салом и килькой разрешил Вовку начинать суд

Печерский районный суд Киева сегодня на заседании по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО продолжает объявлять протоколы с досудебными показаниями свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания выяснилось, что в зале отсутствовали защитники Ю.ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО, Ирина ДЫТЫНКО и прокурор Виктор КЛИМЕНКО.

Обращаясь к участникам процесса, судья Сергей ВОВК спросил, можно ли продолжать заседание, в ответ Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Утром для «лечения» панкреатита мне выдали сало, кильку в консервах и хлеб, а также приехала «скорая» с двумя дефибриляторами (при этом он не уточнил, куда именно приехала «скорая» – УНИАН), так что, думаю, что можно».

Также суд объявил о поступлении заявления о смерти свидетеля ТХОРИКА и заявление, что свидетель АНДРЕЕВ сейчас находится в Одессе. После этого суд на месте решил продолжать заседание и начал зачитывать протоколы допросов свидетелей.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.