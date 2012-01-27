Зваричу могут «скостить» пару лет из чувства солидарности?

В деле опального львовского судьи Игоря Зварича 17 февраля планируют поставить точку — на эту дату назначена апелляция на приговор Оболонского суда столицы.

Как уточнил для «Сегодня» адвокат Зварича Станислав Цветинский, они хотят добиться в Апелляционном суде столицы полной отмены приговора суда первой инстанции.

«Мы считаем, что нет доказательств вины Зварича в тех преступлениях, которые ему инкриминируют», - заявил он.

В ГПУ сообщили, что при расследовании уголовного дела собрали достаточно доказательств вины Зварича, которые и учел Оболонский суд, вынося вердикт. А вот юристы говорят, что как раз в Апелляционном суде Зваричу, как бывшему коллеге, могут «скостить» пару лет срока. «Потому как есть корпоративная солидарность. Судьи Апелляционного суда понимают, что перед ними стоит их бывший товарищ», - предполагает правозащитник Эдуард Багиров

Напомним, коллегия судей во главе с Владиславом Девятко признала Зварича виновным в получении взяток на сумму около миллиона гривен и приговорила его к 10 годам тюрьмы (сам же Зварич еще до суда заявлял, что взяток не брал, а деньги принесли засевальщики).