Тарасюк: европейский курс стал заложником фобий нынешней власти

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК констатирует стремительное обострение отношений между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сказал на Евроатлантическом форуме «Украина и ЕС на пороге нового соглашения об ассоциации: свободная торговля, энергетическая безопасность и демократия».

«Что касается отношений Украины и ЕС, то в последние два года с приходом новой власти в Украине хочу с сожалением констатировать, что происходит стремительное обострение отношений между Украиной и ЕС», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он отметил также ухудшение всех возможных международных рейтингов по Украине.

«Если сравнить все рейтинги, которые имела Украина до 2010 года, то ли по правам человека, или экономической свободе, все рейтинги свидетельствуют об ухудшении ситуации в Украине», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он подчеркнул, что в Украине происходит наступление на оппозицию.

По его словам, заключение бывших высоких должностных лиц Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО является олицетворением ухудшения этой ситуации.

«За этим кроется желание мести самому рейтинговому политическому оппоненту и попытки не допустить его к политическим состязаниям во время парламентских выборов», - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его словам, евроинтеграционный курс Украины, который активно развивался и был начат в 2005 году, практически стал заложником политики нынешней власти и ее фобий.

Касаясь заключения соглашения об ассоциации, Б.ТАРАСЮК считает, что парафирование этого документа может произойти в первом квартале этого года.

«Что касается подписания и ратификации, то очень сомневаюсь, что после парламентских выборов мы будем свидетелями подписания и ратификации этого соглашения», - сказал он.

По его словам, все будет зависеть от того, будут ли выборы 2012 года демократическими и свободными.

«Судя по поведению нынешних властей, они будут все делать для того, чтобы подготовить фальсификацию этих выборов», - добавил он.