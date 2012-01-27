Эксперт: Соглашение об ассоциации с ЕС подвергнется дискредитация

Эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр СУШКО не исключает информационной войны вокруг соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве, выступая на Евроатлантическом форуме «Украина и ЕС на пороге нового соглашения об ассоциации: свободная торговля, энергетическая безопасность и демократия».

«Я хотел бы, чтобы мы с общественностью максимально готовились к тому, что в ближайшие месяцы дискуссия о Соглашении про ассоциацию станет более предметной, более углубленной в конкретные обязательства, которые Украина берет на себя. Мы должны понимать, что будет что-то подобное даже информационной войне», - сказал А.СУШКО.

По его словам, Российская Федерация добивается, чтобы Украина вошла в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана. «И поэтому будут брошены определенные усилия на дискредитацию соглашения об ассоциации. И, собственно, в этом мы стоим на пороге очень серьезного вызова, который обусловлен нашей потребностью, – максимально качественно, содержательно и убедительно подать Соглашение об ассоциации украинской общественности», - отметил А.СУШКО.

По его словам, это нужно для того, чтобы сделать украинцев сознательными и заинтересованными в том, чтобы Соглашение об ассоциации вступило в силу в максимально сжатые сроки.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о Соглашении об ассоциации, включающей зону свободной торговли. 19 октября 2011 года представители Украины и ЕС завершили переговоры о создании ЗСТ.

19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации. Однако парафирование соглашения не состоялось.

Позднее МИД Украины заявило, что парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ожидается в середине февраля 2012 года.