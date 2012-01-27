ПАСЕ выступает за немедленные изменения в судах и прокуратуре Украины

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступает за немедленные изменения в системе юстиции Украины.Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, одобренной сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.

В документе отмечается наличие значительного количества нарушений в ходе судебных процессов против бывших украинских высокопоставленных чиновников, что, по мнению членов ПАСЕ, является результатом несовершенства судебной системы Украины.

Среди проблем украинской системы юстиции Ассамблея называет отсутствие независимости судей, чрезмерное применение и чрезмерные сроки предварительного заключения, отсутствие равенства в процессах между прокурорами и защитой.

“(Ассамблея – УНИАН) подтверждает свою глубокую обеспокоенность отсутствием независимости судебной системы и рассматривает это как принципиальный вызов судебной системе страны”, - написано в документе.

В резолюции отмечается, что нынешняя система назначения судей подрывает принцип независимости судопроизводства. В связи с чем в документе содержится призыв отменить или значительно сократить 5-летний испытательный срок для судей, а также исключить Верховную Раду из процесса назначения судей.

Депутаты выразили мнение, что на протяжении испытательного периода судьи не должны председательствовать в судах по политически-чувствительным или сложным делам.

Кроме того, в резолюции отмечается, что принцип формирования Высшего совета юстиции противоречит принципу распределения власти и также подрывает независимость судопроизводства. При этом, европейские депутаты высказались за призыв к украинской власти изменить принцип формирования Высшего совета юстиции, чтобы сделать невозможным попадание в него представителей Верховной Рады, Президента и Генеральной прокуратуры. По мнению ПАСЕ, до внесения соответствующих изменений в закон, эти три государственные института должны были бы назначать исключительно неполитических членов в этот орган.

В документе также выражается обеспокоенность сообщениями о применении дисциплинарных действий и увольнении судей Высшим советом юстиции Украины на основании жалоб прокуратуры, за решения судей, которые противоречили требованиям прокуроров в судебных процессах.

«Такая практика не совместима с принципом верховенства права, и должна быть немедленно прекращена”, - написано в резолюции.

Члены ПАСЕ также выразили глубокую обеспокоенность чрезмерным применением предварительного заключения, “часто без оправданных или обоснованных причин”.

При этом, в резолюции указано, что незаконное и чрезмерное предварительное заключение является одним из самых главных вопросов, который украинцы обжалуют в Европейском суде по правам человека.

В связи с этим члены Ассамблеи призвали украинскую власть обеспечить в Уголовном кодексе Украины четкую процедуру пересмотра законности и срока предварительного заключения, а также обеспечить, чтобы предварительное заключение применялось лишь как последнее средство исключительно на основании хорошо обоснованного решения суда.

В резолюции также выражается обеспокоенность тенденцией склонения судов к позиции прокуратуры, и содержится призыв к власти обеспечить равенство прокуроров и защиты в Уголовном кодексе и на практике.

В частности, в документе отмечается необходимость обеспечить предоставление защите копии судебного дела и разумного срока для ознакомления с ним.

Депутаты также приветствовали новый проект Уголовно-процессуального кодекса, поданного Президентом Украины на рассмотрение Верховной Раде, и призвали украинский парламент быстро одобрить этот закон, приняв во внимание рекомендации Совета Европы.

Кроме того, Ассамблея выразила сожаление относительно того, что реформа Генеральной прокуратуры еще не осуществлена, в результате чего прокуратура остается слишком централизованным институтом с чрезмерными полномочиями.