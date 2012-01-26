Свидетель: Луценко праздновал без привычных фейерверков и фуршета

Бывший начальник Департамента документального обеспечения и режима МВД Украины Михаил КОВАДЛО, который сегодня был допрошен в ходе судебного заседания в Печерском районном суде города Киева по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, подтвердил законность проведения торжеств во дворце «Украина» по случаю Дня милиции в 2008-2009 годах.

«Организация торжественных мероприятий по случаю Дня милиции в 2008-2009 годах отличалось тем, что отсутствовали фуршет, фейерверки и другое, которые проводились ежегодно с 1993 года», - сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопросы участников процесса, свидетель сообщил, что ему ничего не известно по поводу выделения водителю экс-министра Леониду ПРИСТУПЛЮКУ квартиры.

«До проведения досудебного следствия мне об этом деле известно ничего не было», - сказал М.КОВАДЛО.

Вместе с тем он сообщил суду, что ни одного незаконного указания от Ю.ЛУЦЕНКО или от других лиц со ссылкой на него он не получал.