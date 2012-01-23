Данилишин: смотреть на назначение Хорошковского нужно с двух сторон

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН положительно оценивает назначение Валерия ХОРОШКОВСКОГО на должность министра финансов Украины.

Об этом Б.ДАНИЛИШИН заявил в интервью Радио «Свобода».

«Я лично знаю господина ХОРОШКОВСКОГО, когда я работал министром экономики, мне приходилось общаться с ним как с председателем Государственной таможенной службы. Хочу отметить, что он некоторое время был эффективным менеджером, человеком, который сумел мобилизовать значительное количество поступлений в государственный бюджет. На это назначение нужно смотреть с двух сторон: в первую очередь, с прагматической стороны – назначения на должность министра финансов человека, который имеет значительный опыт бизнесовой и административной деятельности, кроме того, человека финансово независимого», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он отметил, что В.ХОРОШКОВСКИЙ «может не маневрировать между разными политическими силами, в том числе в самой Партии регионов». В связи с этим Б.ДАНИЛИШИН назвал назначение В.ХОРОШКОВСКОГО положительным шагом.

«Думаю, следующим административным шагом господина ХОРОШКОВСКОГО будет объединение или тесная координация через Государственную таможенную службу и Государственную налоговую администрацию. В условиях, когда вокруг Украины сужается круг мирового экономического кризиса, я думаю, это целесообразно, потому что источники наполнения бюджета являются теми факторами, которые позволят Украине выжить в это время», - добавил экс-министр экономики.

Он также считает назначение В.ХОРОШКОВСКОГО министром финансов признаком «изменения конфигурации в правительственных политических кругах».

«Если смотреть на политическую сторону назначения Валерия Ивановича ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, то есть на блок, который будет определять экономическую политику Украины, то здесь я бы посмотрел несколько шире, возможно, как на изменение некоторой конфигурации в правительственных политических кругах, а возможно, и на изменение всего баланса властной политической элиты Украины. Это неоднозначная фигура, которая изменяет функциональные особенности власти между разными группами влияния во властной партии, и политик, который способен сформировать вокруг себя потенциал для будущих политических действий», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, 18 января Президент назначил В.ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, уволив его с должности председателя СБУ.