Объединенная оппозиция договорилась о едином списке на мажоритарных округах

Представители объединенной оппозиции Украины договорились о формировании единого списка кандидатов в народные депутаты на мажоритарных округах.

Как сообщили УНИАВН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом говорится в соглашении об общих действиях объединенной оппозиции, которая была подписана в воскресенье на Софиевской площади в Киеве.

Согласно договору, оппозиционные силы формируют единый список на мажоритарных округах по принципу «один округ – один кандидат от объединенной оппозиции».

«Признают базовыми требованиями к кандидатам порядочность, принципиальность, профессиональность, общественный авторитет и безукоризненную репутацию», - отмечается в документе.

«После победы на выборах в 2012 году объединенная оппозиция образует парламентское большинство и начинает процесс формирования новой украинской власти», - говорится также в соглашении.

Лидеры политических партий-участниц соглашения также договорились согласовывать общие политические принципы и подходы, с которыми выступают на выборах 2012 года. Они также отказываются от публичной взаимной критики и декларируют принцип взаимоуважения и взаимной непоборности между всеми оппозиционными политическими силами.

«Полноценная реализация политических и социальных прав граждан Украины невозможна без устранения правящего режима ЯНУКОВИЧА. Выборы в Верховную Раду Украины в октябре 2012 года дают нам реальную возможность сделать это конституционным путем», - отмечается в тексте соглашения.

Как сообщал УНИАН, соглашение подписали все члены Комитета сопротивления диктатуре, а также лидер партии "УДАР" Виталий КЛИЧКО с предостережением.