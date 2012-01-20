Азаров назвал главное достижение 2011 года

Главным достижением 2011 года является прекращение наращивания государственного долга Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам работы правительства в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы правительства, "страна добилась перелома, стабилизации, начала выбираться из самой глубокой ямы, несмотря на слишком неблагоприятные условия. Смогла переломить ситуацию с госдолгом".

Н.АЗАРОВ отметил также, что правительству удалось снизить отношение госдолга к валовому внутреннему продукту. "Дальнейшее наращивание госдолга вело бы страну к банкротству, а народ - к обнищанию", - заявил премьер.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2011 года составлял 471,38 млрд. грн., или 59,09 млрд. дол., что на 9% больше по сравнению с началом года.

11 ноября 2011 года вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявлял, что в Украине госдолг находится в допустимых границах и, по последним данным, составляет чуть более 39% ВВП.

23 декабря прошлого года Н.АЗАРОВ сообщил, что Украина в 2011 году заплатила по внешним долгам около 90 млрд. грн.

Н.АЗАРОВ отметил, что, несмотря на достаточно сложные условия, в частности касающиеся цены на газ и долговых обязательств, Украине удалось выполнить свои обязательства перед международными кредиторами.

Ранее Н.АЗАРОВ заявлял, что правительство с 2013 года планирует начать сокращать государственный долг Украины.