Азаров: договариваться с МВФ поедет Хорошковский

Переговоры с Международным валютным фондом, которые намечено продолжить 24 января, будет вести новоназначенный министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Поедет новый министр финансов на эти переговоры. Так что я настроен на то, чтобы двигаться позитивно в этом направлении», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в МВФ, с учетом опыта Греции, возникло понимание того, что за счет сокращения дефицита бюджета финансовые проблемы полностью не решаются, и при этом под угрозу попадает экономическое развитие и покупательная способность граждан.

«Возникло понимание (в МВФ – УНИАН), которое нам давно понятно, что все это должно быть очень сбалансировано», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украина в 2012 году может обойтись без кредита МВФ, однако хотела бы его получить, поскольку это «самые дешевые деньги».

Как сообщал УНИАН, украинская делегация 24 января отбудет в Вашингтон для встречи с руководством Международного валютного фонда.

Напомним, в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей, Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.