Общественные организации со всей Украины в День Соборности съедутся в Киев

Многочисленные общественные организации со всей Украины заявили о присоединении 22 января к Гражданскому Дню Соборности «Украина единая» и о готовности подписать Манифест гражданской солидарности.

Как сообщили УНИАН во всеукраинской общественной организации «Гражданское движение «Вперед!», об этом заявил сопредседатель движения Андрей ПАНАЭТОВ.

«Как только было объявлено о проведении мероприятия, о своем участии в нем заявили такие организации, как Союз перевозчиков и общественное объединение «За правовое государство». К нам ежедневно присоединяются новые организации, которые делегируют своих представителей в Киев 22 января. О своем решении отметить вместе с нами Гражданский День Соборности заявили представители чернобыльского движения Украины, а также Ассоциация фермеров Украины. Ранее об участии в мероприятии сообщили такие объединения, как «Дети войны» и «Академия культурного наследия украинского казачества», - сказал он.

А.ПАНАЭТОВ отметил, что единство настолько разных общественных организаций ярко демонстрирует стремление к переменам не какой-то отдельной социальной группы, а всего общества. Поэтому запланированное во время мероприятия подписание Манифеста гражданской солидарности должно закрепить общность взглядов и требований. А.ПАНАЭТОВ отметил, что Манифест открыт для подписания всеми заинтересованными организациями и политическими силами. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте Гражданского движения «Вперед!».

Он напомнил, что к участию в мероприятии также приглашены представители оппозиционных сил. По его словам, вчера всем участникам Комитета сопротивления диктатуре, а также партии «УДАР» Виталия Кличко и «Гражданской позиции» Анатолия ГРИЦЕНКО были направлены письма с предложением присоединиться к акции и подписать Манифест гражданской солидарности.

Как сообщал УНИАН, инициаторами акции Гражданский День Соборности «Украина единая», которая состоится 22 января в Киеве, выступили общественные организации, среди которых Гражданское движение «Вперед!», Всеукраинский комитет «Наступ», общественная организация «Предприниматели Подолья», профсоюзные организации.

Мероприятие начнется в 10.00 на Парковом (пешеходном) мосту через Днепр.