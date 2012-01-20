Адвокат вдовы Гонгадзе обжалует решение Апелляционного суда
УПК предусматривает кассацию
Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО обжалует сегодняшнее постановление Апелляционного суда г. Киева, которым признано законным решение Печерского районного суда столицы об отмене постановления Генеральной прокуратуры о возбуждении в отношении экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ уголовного дела по подозрению к причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам после завершения сегодняшнего судебного заседания коллегии судей Апелляционного суда столицы.
«Считаю решение незаконным, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает кассацию, будем ее подавать обязательно», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте 2011 года возбудила уголовное дело вотношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, приведших впоследствии к убийству журналиста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года). Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.
14 декабря 2011 года Печерский райсуд решил, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело вотношении Л.КУЧМЫ.
Жалобы в Апелляционный суд столицы на решение Печерского суда подали В.ТЕЛИЧЕНКО, Генеральная прокуратура, журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ и адвокаты экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧЕВ и Николай НЕДИЛЬКО.
Сегодня, 20 января, Апелляционный суд Киева признал законным решение Печерского суда столицы, отменившего постановление первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМЫ.