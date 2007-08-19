Кириленко знает, где найти 10 миллиардов

Блок “Наша Украина - Народная самооборона” для выполнения социальных программ планирует увеличить доходную часть государственного бюджета на 2008 год на 10 млрд. грн.

Об этом во время встречи с журналистами в Кировограде заявил председатель Политсовета Блока Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщает пресс-служба “Нашей Украины – Народной самообороны”.

“Мы найдем около 10 миллиардов гривен для увеличения дополнительной доходной части бюджета на следующий год, обеспечив прозрачное функционирование страховых фондов, налоговой инспекции и тому подобное”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Также, по его словам, “деньги будут найдены от переадресации бюджетных программ, направленных только на обслуживание правящего в правительстве ЯНУКОВИЧА клана”.

“Увеличение доходной части бюджета позволит нам начать реализацию социальных инициатив Президента и блока “Наша Украина - Народная Самооборона”, - заверил В.КИРИЛЕНКО.