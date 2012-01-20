Билборды с Януковичем забросали краской в Симферополе

Украинская народная партия заявляет, что при въезде в Симферополь неизвестные забросали краской несколько билбордов с портретами Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его поздравлениеми с новогодними праздниками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской организации УНП.

По мнению лидера крымской УНП Олега ФОМУШКИНА, власть сама провоцирует людей на подобные действия, выставляя охрану возле рекламных щитов с изображением В.ЯНУКОВИЧА и заводя уголовные дела из-за порчи билбордов.

«Хотя власть должна сделать выводы, что таким образом общество выражает свое отношение к ней и к Президенту, который является лицом нынешней власти, на которое народ больше не желает смотреть. А если общество раздражают подобные обращения Президента, то и не нужно вывешивать его портреты, которые действуют на украинцев как красный цвет на быка», - сказал О.ФОМУШКИН.

Как сообщал УНИАН, в январе в Киеве, Львове, Запорожье, Севастополе, Ровенской, Закарпатской, Луганской, Винницкой и Волынской областях неизвестные забросали краской или порвали билборды с изображениями В.ЯНУКОВИЧА и поздравлениями с новогодними праздниками. Милиция Львова возбудила уголовное дело по факту порчи билборда по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).