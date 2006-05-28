Азаров предложен на пост спикера
Его поддерживают две политические сили
Коммунистическая партия может поддержать на должность спикера Верховной Рады члена Партии регионов Николая Азарова.
Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко в эфире радио "Свобода" в субботу.
"Относительно спикера... мы можем предложить кандидатуру, вы знаете - у нас есть. Если говорить о других фракциях, я думаю наиболее адекватной была бы кандидатура Азарова", - отметил он.
По мнению Симоненко, Азаров "более или менее знает экономическую ситуацию, какие финансово-политические группировки в какую игру играют, какие сегменты экономики кому принадлежат ".
Вместе с тем, он высказал мнение, что Верховная Рада сейчас "превращена в клуб олигархов", поэтому коммунисты не будут голосовать за назначение премьер-министра.
"Формируется не правительство и будет утверждаться не премьер-министр. Будет практически определяться менеджер клана. Это страшно для Украины. Мы за него голосовать не будем", - сказал Симоненко.