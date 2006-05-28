Азаров предложен на пост спикера

Коммунистическая партия может поддержать на должность спикера Верховной Рады члена Партии регионов Николая Азарова.

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко в эфире радио "Свобода" в субботу.

"Относительно спикера... мы можем предложить кандидатуру, вы знаете - у нас есть. Если говорить о других фракциях, я думаю наиболее адекватной была бы кандидатура Азарова", - отметил он.

По мнению Симоненко, Азаров "более или менее знает экономическую ситуацию, какие финансово-политические группировки в какую игру играют, какие сегменты экономики кому принадлежат ".

Вместе с тем, он высказал мнение, что Верховная Рада сейчас "превращена в клуб олигархов", поэтому коммунисты не будут голосовать за назначение премьер-министра.

"Формируется не правительство и будет утверждаться не премьер-министр. Будет практически определяться менеджер клана. Это страшно для Украины. Мы за него голосовать не будем", - сказал Симоненко.

Украинская правда