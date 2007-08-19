Ющенко вызывает Луценко на разговор

Лидер блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО завтра, 20 августа, планирует проинформировать Президента Виктора ЮЩЕНКО о ходе избирательной кампании блока «НУ-НС».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

В частности, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, в телефонном режиме он получил сообщение от главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ о запланированной на понедельник встрече с Президентом Украины.

Как отметил лидер блока, речь пойдет о том, как проходит избирательная кампания, «как совпадает кампания с видениями людей, о ее плюсах и минусах».

«Очевидно, доложу главе государства о готовности украинцев голосовать 30 сентября», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.