Из интернета будут гнать «притон» Мавроди

Лидер Интернет партии Украины Дмитрий ГОЛУБОВ заявляет, что добился закрытия сайта создателя финансовой пирамиды МММ-2011 Сергея МАВРОДИ. Компания Nicline, зарегистрировавшая домен www.sergey-mavrodi.com , заблокировала доступ к домену в связи с массовыми рассылками гражданам США, Бельгии, Великобритании рекламных писем с призывами вкладывать деньги в МММ-2011, сообщили УНИАН в пресс-службе Интернет партии Украины.

«Мы долго не могли ликвидировать этот притон, но сегодня удача улыбнулась нам, и мы убедили компанию Nicline в том, что для их компании будет выгодней не предоставлять услуги господину МАВРОДИ. Насколько мне известно от участников системы МММ-2011, МАВРОДИ будет пытаться восстановить сайт, скорее всего, в течение недели у него это получится, но мы и дальше будем выгонять его с других площадок, делать всё, чтобы этот сайт не работал. Если государство не в состоянии защитить своих граждан, граждане должны сами себя защищать», – заявил Д.ГОЛУБОВ.

«Я всегда отстаивал и буду отстаивать свою позицию – Верховная Рада обязана принять закон, который позволил бы спецслужбам уничтожать сайты, которые несут прямую угрозу национальной безопасности, финансовому благосостоянию, вредят чести и достоинству нашей страны», – подчеркнул Д.ГОЛУБОВ.

По информации пресс-службы партии, закрытие сайта МММ-2011 поддержали народные депутаты Украины, в частности, Андрей ПИНЧУК (Партия регионов). «Этот сайт давно нужно было закрыть, десятки тысяч украинцев сегодня вовлечены в аферу С.МАВРОДИ. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что когда за 100 вложенных долларов через год вы получаете 10 000, ничем хорошим это не закончится. Мы совместно с Д.ГОЛУБОВЫМ готовим законопроект, который бы запрещал рекламу финансовых пирамид на территории Украины», – заявил А.ПИНЧУК.

В то же время, говорится в сообщении, С.МАВРОДИ в своём блоге сообщил: «У нас отняли домен, за спам, то есть прежний адрес теперь работать не будет. Ничего страшного в этом нет, информация не пропадёт. Это всё равно, что была фирма, и у неё была вывеска, и эта вывеска называлась Х, и теперь её запрещено использовать, придётся использовать вывеску Y. Это чьи-то провокации, был разослан спам, примерно 20 миллионов, и за это же кто-то заплатил. Нам придётся демонтировать билборды, радости мало. Мы только стали одним из самых популярных сайтов, гады, демоны, что тут скажешь».

Как сообщал УНИАН, с начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступает Сергей МАВРОДИ, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая им высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн. человек.

Участники «МММ-2011» в Украине утверждают, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду.

По информации Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, юридическое лицо «МММ-2011» статус финансового учреждения не получало и поэтому не может заниматься предоставлением любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц.