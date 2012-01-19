Янукович поздравил христиан с Богоявлением
11:04, 19 января 2012Политика
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Президент хочет чистоты и благородства
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил христианское сообщество с Крещением Иисусовым и Богоявленьем.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ заметил, что уже более тысячи лет в честь большого евангельского события - крещения в реке Иордан - христиане Украины проводят освящение воды, которая приобретает в этот день могучую силу.
“Верю, что целебная иорданская вода сделает всех нас здоровыми и сильными, помыслы - светлыми, а поступки - чистыми и благородными. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра”, - отметил Президент.
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