Янукович поздравил христиан с Богоявлением

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил христианское сообщество с Крещением Иисусовым и Богоявленьем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что уже более тысячи лет в честь большого евангельского события - крещения в реке Иордан - христиане Украины проводят освящение воды, которая приобретает в этот день могучую силу.

“Верю, что целебная иорданская вода сделает всех нас здоровыми и сильными, помыслы - светлыми, а поступки - чистыми и благородными. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра”, - отметил Президент.