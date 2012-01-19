Королевская предлагает Кличко встретиться и поговорить

Лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предложила лидеру политической партии «УДАР» Виталию КЛИЧКО провести публичное обсуждение избирательных целей и формата сотрудничества демократических оппозиционных сил во время парламентских выборов-2012.

Об этом говорится в письме-ответе Н.КОРОЛЕВСКОЙ на инициативу В.КЛИЧКО по подписанию между оппозиционными силами Соглашения о сотрудничестве во время выборов в Верховную Раду Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП.

«Согласно решению Правления Политического совета Украинской социал-демократической партии, на котором были рассмотрены Ваши предложения, предлагаю Вам провести публичное обсуждение избирательных целей 2012 года, а также стратегических целей, задач и формата сотрудничества демократических оппозиционных сил после формирования следующего состава Верховной Рады. Для этого предлагаю встретиться в ближайшее время, в удобное для Вас время», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Принципиальными требованиями к диалогу, сказано в письме, должны стать: публичность, равноправие всех участников диалога и максимальное привлечение гражданского общества к политическому процессу. «Обсуждение объединительных инициатив должно быть полностью открытым. Оппозиция должна вернуть доверие общества и получить всенародное большинство в следующем парламенте», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, по ее мнению, результатами объединительного диалога должны были бы стать: совместная декларация ценностей и целей демократической оппозиции, детализированы механизмы выдвигания и согласования кандидатов от оппозиции и программа действий в парламенте после выборов. «Вызывает большие сомнения так называемый «квотный» принцип формирования единого списка оппозиционных сил как такого, который не отвечает требованию общества на участие в политическом процессе и на обновление политических сил. В процессе согласования демократических кандидатов максимально широкое участие должны принять новые лица – представители гражданского общества», – подчеркнула депутат.

«Убеждена, совместными усилиями мы сможем сформировать новое качество политики в Украине, основанной на принципах открытости, прозрачности и общественного доверия», – отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат обратилась к руководителям партий-членов Блока Юлии Тимошенко с предложением обсудить письмо лидера «Удара» и другие объединительные предложения. «Основные подходы к объединению оппозиции были изложены в открытом письме Юлии ТИМОШЕНКО от 20 декабря. Считаю, что Блок Юлии Тимошенко должен внимательно относиться ко всем объединительным инициативам, которые не противоречат принципам, заложенным в письме нашего лидера», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.