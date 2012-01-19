Жена Луценко говорит, что последние две недели он чувствует себя плохо

Жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина утверждает, что последние две недели ее муж чувствует себя плохо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам во время перерыва в заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам И.ЛУЦЕНКО, ее мужу в последние дни проводили обследование брюшной полости, подтвердив заболевание поджелудочной железы, увеличение печени и тому подобное.

Вчера вечером, отметила жена экс-министра, Ю.ЛУЦЕНКО укололи лекарство для того, чтобы он, по ее убеждению, «мог стоять на ногах и принимать участие в судебном заседании».

«Повторный вызов сегодня утром в суд скорой помощи, - добавила она, - осуществлен лишь с одной целью: чтобы снова сделать ЛУЦЕНКО обезболивающее и чтобы врачи убедились, что он может принимать участие в судебном заседании».