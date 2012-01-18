Диабетики: используем последние капли отечественного инсулина

Более 100 представителей «Украинского диабетического союза» сегодня пикетировали Администрацию Президента Украины с требованием вернуть завод по производству инсулина «Индар» в государственную собственность, привлечь к ответственности виновных в краже государственного пакета акций, выполнить соответствующие поручения Президента.

Об этом УНИАН сообщила председатель «Украинского диабетического союза» Галина ЛИТВИНЕНКО, отметив, что соответствующее обращение было передано в АП.

По словам Г.ЛИТВИНЕНКО, «нам известно, что завод работает на остатках сырья. Мы все - инсулинозависимые люди. Используем последние капли лекарства, которые у нас есть. Врачи всем рекомендуют переходить на импортные инсулины».

Председатель «Украинского диабетического союза» также сообщила, что за 6 месяцев, в течение которых ее организация передала более 30 обращений к Президенту и другим представителям власти о грубом неисполнении ответственными чиновниками и правоохранительными органами поручений Президента Украины, получены одни отписки. При этом несколько заседаний суда по вопросу возврата «Индара» в госсобственность в сентябре-декабре 2011 г. закончились самоотводом судей, которые отказываются принимать решение.

По ее словам, компания Stroke Holdings Limited, зарегистрированая в оффшорном государстве Белиз, была объявлена собственником 70% акций ЗАО «Индар». После этого менеджмент и основные специалисты предприятия, владеющие технологиями, были уволены. При этом еще в 2007 году постановлением премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА ЗАО «Индар» было внесено в список объектов, не подлежащих приватизации, а 6 июля 2010 года Президент В.ЯНУКОВИЧ уволил за нарушение присяги судью Носивского районного суда Черниговской области, который своим решением привел к незаконному отчуждению из собственности ГАК «Укрмедпром» пакета акций в пользу Stroke Holdings Limited.

«Более 10 лет общественные организации и государство борются за инсулиновый завод с разными группами пытающихся взять завод под контроль с целью уничтожения украинского производства, и в 2011 году им это удалось. На протяжении полугода мы пытаемся обратиться к Президенту и высшим должностным лицам страны, просим хоть какой-то защиты. Однако пока государственные органы саботируют распоряжения Президента», - прокомментировала ситуацию Г.ЛИТВИНЕНКО.

Вместе с тем, она подчеркнул, что затягивать с возвратом завода государству и специалистам нельзя - действия нужно предпринимать уже сейчас, безотлагательно, пока еще возможно восстановить уникальное производство, которое более 10 лет было гарантом обеспечения инсулином больных сахарным диабетом в Украине.

«Через два месяца те люди, которые сейчас управляют заводом, уйдут оттуда сами, потому что уничтожат рынок украинского инсулина. Это делается для того, чтобы закупался инсулин зарубежного производства, по цене в 3-4 раза дороже украинской», - сказала Г.ЛИТВИНЕНКО.

Справка УНИАН. ЗАО ”Индар” основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины ”Об организации производства отечественных инсулинов”. Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине.

В 2000 году государство внесло свои 70,7% акций ”Индара” в уставный фонд ГАК ”Укрмедпром”.

В 2007 году распоряжением правительства Виктора ЯНУКОВИЧА «Индар» был внесен в список предприятий, не подлежащих приватизации.

Несмотря на это, в 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство. В феврале 2010 года Носивский районный суд Черниговской области вынес решение, которое легализовало отчуждение акций завода “Индар” у “Укрмедпром” для их последующей реализации. Судья, который вынес данное решение был впоследствии уволен Виктором ЯНУКОВИЧЕМ за нарушение присяги судей.

8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвались на территорию завода, чтобы завести представителей новых владельцев предприятия - Евгения КОНОНЕНКО, назначенного руководителем предприятия оффшорной компанией Stroke Holdings Limited и Светлана ГРАБАРЧУК, которая действует от имени оффшорной компании Stroke Holdings Limited.

9 сентября 2011 года Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед". Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

Сейчас это решение суда находится на апелляционном рассмотрении в Апелляционном хозяйственном суде Киева.

В октябре 2011 года депутаты создали Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования ситуации, сложившейся на предприятии "Индар" и его возвращения в государственную собственность.