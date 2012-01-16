Тимошенко отказалась от массажа на тюремном топчане

Личный массажист осужденного экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня побывал в Качановской исправительной колонии Харькова, однако осужденная отказалась от проведения процедур.

Как сообщили УНИАН в Управлении государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, Ю.ТИМОШЕНКО мотивировала свой отказ тем, что "топчан, который предоставило учреждение, ей не подходит и необходимо, чтобы привезли профессиональный стол".

В пенитенциарной службе расценили такие действия экс-премьера как «очередную необоснованную попытку уклониться от выполнения рекомендаций врачей».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО письменно отказалась от услуг врачей Минздрава Украины и лечения, назначенного ими. При этом она просила для проведения соответствующих лечебных процедур допустить к ней в Качановскую колонию личного массажиста. Сегодня, 16 января, он был допущен к экс-премьеру.

Адвокаты и родственники Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляли, что экс-премьер страдает от сильной боли в спине.