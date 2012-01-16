Ежель анонсирует сокращение украинской армии

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что в течение пяти лет в ходе реорганизацонных мероприятий численность военнослужащих Вооруженных сил будет сокращена на 15-20%.

Как информирует пресс-служба Минобороны, об этом М.ЕЖЕЛЬ сказал сегодня, выступая перед участниками оперативно-стратегического сбора руководящего состава Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ с лекцией “Основные направления реализации военной политики в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины в 2012 году и на перспективу до 2017 года”.

По словам министра, предусматривается существенно улучшить техническое оснащение отечественной армии, за счет чего, без утраты боеспособности, количество военнослужащих Вооруженных сил будет доведено до 130 тысяч чел.

М.ЕЖЕЛЬ также отметил, что до 2017 года планируется вдвое повысить денежное содержание военных. Несмотря на это, только за счет реорганизационных мер, Вооруженные силы Украины за 5 лет смогут сэкономить около 717 млн. грн.

“В следующие пять лет большое внимание будет уделяться вооружению и военной технике. Будет продолжаться работа по восстановлению ее исправности, продлению ресурса, глубокой модернизации существующих образцов и закупке новых. Также мы будем работать над формированием нового типа украинского офицера и сержанта. Укрепление сержантского корпуса позволит нам постепенно заменить офицеров на некоторых первичных должностях сержантами-профессионалами”, – отметил М.ЕЖЕЛЬ.