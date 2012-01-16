К Тимошенко не пустили депутатов
16:09, 16 января 2012Политика
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Сорока: провели экскурсию
|Марина Сорока
Депутаты Ольга Боднар и Елена Шустик не смогли посетить Юлию Тимошенко в Качановской исправительной колонии.
Об этом "Украинской правде"рассказала пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.
По ее словам, Шустик и Боднар пустили только во двор колонии, "фактически провели экскурсию".
Как сообщал УНИАН, на сегодня был запланирован визит в колонию депутатов Ольги Боднар и Елены Шустик.
По словам заместителя главы Харьковской областной организации "Батькивщина" Валерия Дудко, депутаты получили соответствующие разрешения на посещение исправительного учреждения.
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