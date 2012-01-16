Яценюк о барьере, сейме, фальсификации и "великих политиках"

Лидер партии "Фронт Змин" Арсений Яценюк считает правильным повышение проходного барьера в парламент до 5%.

В интервью 5 каналу он привел пример Польши, в которой когда-то проходной барьер в Сейм был 1%, затем 2%, 3%, а сейчас 5%.

"Знаете, почему? Я общался со всем высшим руководством Польши. Они мне сказали: "А ты вообще знаешь, что такое Сейм, в котором 30 партий? 90% из которых пришли с одной целью - зайти в правительство или шантажировать правительство, чтобы получить деньги, чтобы отбить те деньги, которые они внесли на свою избирательную кампанию", - рассказал Яценюк.

Он отметил, что все сходятся на том, что новый закон о выборах - "это замечательный закон, там прописано так, что фальсифицировать невозможно".

"И мы понимаем, что фальсифицировать они будут только одним способом - скупка голосов и скупка избирателей, и скупка комиссий. Это в законе не пропишешь, это запрещено Уголовным Кодексом, но это будет делать Партия регионов", - добавил политик.

"А что касается критики, то она была проста - "я великий политик, я хочу, чтобы проходной барьер был 0,1%, еще друга хочу завести, и друга друга, который заплатит за то, что мы зайдем в парламент. Вот мы зайдем в парламент, и в парламенте будет 30-50 фракций, и каждый будет доить страну", - приводит его слова Украинская правда.