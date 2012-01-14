К Тимошенко совсем скоро пустят массажиста

Массажист сможет посещать экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии Харькова, начиная с 16 января.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной системы Украины в Харьковской области.

В то же время в ведомстве опровергли информацию о неудовлетворительном состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и отметили, что за ее физическим состоянием «осуществляется постоянное динамическое наблюдение медицинскими работниками исправительного учреждения».

«Не менее трех раз в день проводятся ее медицинские осмотры, а также выполняются все назначения, рекомендованные специалистами комиссии Минздрава Украины. Общее состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, как об этом раньше было заявлено представителями Минздрава Украины, оценивается как удовлетворительное», - говорится в сообщении.