Литвин - депутату: «Я тебе не давай, хамло!»
10:51, 13 января 2012Политика
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Не сдержался...
Спикер Владимир Литвин объявил перерыв в утреннем заседании парламента.
Он также попросил лидеров фракций собраться в его кабинете для проведения согласительного совета.
Перерыв требовала оппозиция, снова окружив трибуну парламента.
Кто-то из депутатов эмоционально призывал: "Перерыв давай!", на что Литвин ответил: "Я тебе не давай, хамло!"
Как известно, БЮТ требует создания ВСК по расследованию инцидента, произошедшего с Юлией Тимошенко в Качановской колонии.
Они также требуют допуска к Тимошенко канадских врачей.
В четверг вечером БЮТовцы блокировали трибуну, из-за чего вечернее заседание было сорвано.
В пятницу в связи с этим Литвин отменил час вопросов к правительству.
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