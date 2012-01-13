Литвин - депутату: «Я тебе не давай, хамло!»

Спикер Владимир Литвин объявил перерыв в утреннем заседании парламента.

Он также попросил лидеров фракций собраться в его кабинете для проведения согласительного совета.

Перерыв требовала оппозиция, снова окружив трибуну парламента.

Кто-то из депутатов эмоционально призывал: "Перерыв давай!", на что Литвин ответил: "Я тебе не давай, хамло!"

Как известно, БЮТ требует создания ВСК по расследованию инцидента, произошедшего с Юлией Тимошенко в Качановской колонии.

Они также требуют допуска к Тимошенко канадских врачей.

В четверг вечером БЮТовцы блокировали трибуну, из-за чего вечернее заседание было сорвано.

В пятницу в связи с этим Литвин отменил час вопросов к правительству.

Украинская правда