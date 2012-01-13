Турчинова не пустили на суд к Луценко

Печерский районный суд Киева не разрешил первому заместителю председателя партии «Батьківщина» Александру ТУРЧИНОВУ присутствовать на заседании по рассмотрению уголовного дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания А.ТУРЧИНОВ пришел в суд, в то же время один из представителей государственного обвинения Дмитрий ЛОБАНЬ сообщил, что указанное лицо допрашивалось как свидетель во время досудебного следствия, а поэтому не может присутствовать в зале заседаний.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО обратил внимание суда, что следователи действительно допрашивали А.ТУРЧИНОВА, но в списке свидетелей, которые должны допрашиваться в суде, его нет.

Тем не менее, судьи, посоветовавшись на месте, приняли решение об удалении А.ТУРЧИНОВА из зала заседаний.