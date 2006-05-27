Ющенко меняет премьера на Конституционный суд и обещает поддержать оппозицию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подпишет коалиционное представление на должность премьер-министра, пока парламент не приведет к присяге судей Конституционного суда Украины.

Об этом Президент заявил сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу.

“Надеюсь, парламент станет в этом моим союзником, и своим первым решением приведет к присяге судей Конституционного Суда Украины. Я не подпишу представления на премьер-министра до тех пор, пока не будет выполнена эта норма Конституции. Новые депутаты должны засвидетельствовать свое уважение к Основному Закону”, - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент отметил, что Верховная Рада должна выполнить ряд задач, которые засвидетельствуют ее зрелость, первое из которых - формирование стойкой коалиции.

При этом В.ЮЩЕНКО заявил: “Я буду активно участвовать в процессе назначения премьер-министра и тех министров, кандидатуры которых по Конституции подаются главой государства. На эти должности должны прийти достойные профессиональные люди”.

Отметив, что робота премьера и правительства должна базироваться на четкой программе действий, по выполнении которой новое правительство будет оценивать и Президент, и парламент, и общество, В.ЮЩЕНКО заявил: “Только при таких условиях я дам согласие на предложенную коалицией кандидатуру премьер-министра”.

Президент также пообещал будущей парламентской оппозиции постоянный диалог в формате Политического совета при Президенте. “Сильная власть нуждается в сильной оппозиции. В тех политических сил, которые станут оппозицией в парламенте, будет постоянный диалог с Президентом в формате Политического совета”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины ожидает, что новые парламентарии уже на первой сессии откажутся от депутатской неприкосновенности. “Все должны быть равны перед законом. Поэтому ожидаю, что народные избранники, в предвыборных программах которых записанное обещание о снятии депутатской неприкосновенности, не словом, а делом откажутся от иммунитета. И сделают это уже на нынешней сессии парламента”, - в частности заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что новый парламент – в контексте оптимизации системы власти - должен принять законы о Кабинете министров Украины, о Президенте и усовершенствовать законодательство о местном самоуправлении.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что отдельным заданием является проведение административно-территориальной реформы, и подчеркнув, что он является сторонником развития украинского общества на лучших традициях европейского парламентаризма, заявил: “Верю, что последующая адекватная и реалистичная политическая реформа, которая будет учитывать и украинскую политическую традицию, лишь усилит этот стратегический приоритет”.

Кроме того, в обращении к соотечественникам Президент повторил тезисы своего выступления перед народными депутатами в день открытия работы Верховной Рады.