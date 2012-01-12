Дочь Тимошенко заявляет, что жизнь ее матери в опасности

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО выражает обеспокоенность в связи с угрозой для жизни ее матери.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Жизнь моей мамы в опасности. Мы не знаем, что в действительности ей дают врачи, поэтому мы крайне обеспокоены из-за угрозы ее жизни. Она находится в тяжелом состоянии. Она не может передвигаться самостоятельно. Когда я посещала ее, она лежала в кровати. Это дежавю того, что было 10 лет тому назад. Тогда ее посадили из-за того, что она боролась с коррупцией. Сейчас она также в тюрьме из-за того, что боролась с коррупцией", - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

Дочь экс-премьера поблагодарила европейских и немецких политиков и лидеров за поддержку ее матери.

Как сообщал УНИАН, 10 января первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ заявил, что 6 января примерно в 22.30 Ю.ТИМОШЕНКО внезапно потеряла сознание сразу после приема лекарств, которые дали ей сотрудники колонии в связи с заболеванием ОРВИ.

По его словам, сокамерница Ю.ТИМОШЕНКО начала стучать в дверь, пытаясь позвать на помощь.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что, несмотря на постоянное видеонаблюдение в камере, которое, по информации Государственной пенитенциарной службы, установлено для безопасности заключенных, только через 20 минут к Ю.ТИМОШЕНКО прибыли тюремные медики, которые начали реанимационные мероприятия. Окончательно вывести Ю.ТИМОШЕНКО из критического состояния врачам удалось только после полуночи. В течение более 2 часов давление у экс-премьера было катастрофически низким и составляло 60/40.

В два часа ночи 7 января был срочно созван консилиум, который назначил проведение клинического обследования. Именно поэтому на следующий день Ю.ТИМОШЕНКО была срочно вывезена в харьковскую больницу, где было проведено клиническое обследование (рентген, МРТ, КТ) и взят анализ крови.