Пленные в Ливии украинцы теряют надежду на освобождение

Двадцать три украинца, захваченных повстанцами в плен на территории Ливии еще в начале сентября, и обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне отрядов Каддафи теряют надежду вернуться на родину, сообщает ТСН.

Родственники пленников рассказали, что их родные время от времени звонят в Украину. Они сообщили, что их кормят, ведут себя в целом нормально, однако держат под охраной на территории двух закрытых баз в районах Митига и Гаргареш.

В украинском МИД со своей стороны заверили, что переговоры ведут чуть ли не ежедневно, но из-за того, что военные группировки, которые удерживают украинцев, почти неподконтрольны официальному Триполи, результаты пока нулевые.

Накануне, по словам самих заложников, обе группы пленных посетил украинский дипломат.

"Самое страшное, что ничего не происходит. К ним буквально вчера приходил представитель МИД и сказал, что вся работа, которая проводилась до этого момента, ни к чему не привела", - поделилась дочь пленного Дарья Шадрова.