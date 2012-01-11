Луценко понимает, почему власти «бесятся»

То, что происходит вокруг экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, является демонстрацией бессилия действующей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в письменном комментарии, переданном через адвокатов журналистам, экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«То, что творится вокруг Ю.ТИМОШЕНКО – это демонстрация самоуверенного бессилия режима Виктора ЯНУКОВИЧА: они понимают, что Юлия ТИМОШЕНКО стала центром украинской политики, что именно она формирует сегодня повестку дня в Украине, поэтому они и бесятся, пытаясь все больше изолировать лидера украинской оппозиции от общества, но результатом этого становится «большой порожняк», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, касаясь темы хода событий с Ю.ТИМОШЕНКО в камере колонии, он отметил, что его это глубоко беспокоит, но комментировать по этому поводу должны те, кто имеет информацию из первых уст, то есть родные и защитники.