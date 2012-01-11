Донецкий мэр не может назвать людьми тех, кто облил краской портрет Януковича

Неуважением к своему государству, родине и власти назвал донецкий городской голова Александр Лукьянченко действия людей, которые залили краской рекламные щиты с изображением Президента Украины Виктора Януковича. Об этом мэр сказал на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос корреспондента «ОстроВа».

«Я не думаю, что этично сделали те люди , если их можно назвать … которые забрызгали чернилами или краской портреты президента. Это пренебрежение к своему государству, своей родине и власти», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве, Львове, Запорожье, Ровенской и Закарпатской областях неизвестные забросали краской или порвали билборды с изображением Януковича.