Кто плюнул краской в лицо Президента и что ему за это будет?

Сначала отличился Чернигов. Перед Новым годом черниговская национально настроенная молодежьна великоформатной фотографии гаранта нарисовала кровавое пятно. К недовольным жителям Чернигова присоединился Львов.

Тамошние националисты 5 января изрисовали краской не что-нибудь, а новогоднее поздравление гаранта Конституции. Губернатор издал нервное распоряжение, взвалив груз ответственности за вероятные повторения на глав райадминистрации Львова. Но губернатор мог не волноваться. "Бандеровцы" живут не только во Львове. В Ровнотоже случился акт неуважения к президентскому лицу. Его светлый лик на билл-борде аккурат 7 января здесь претерпел изменения. Эстафету по политическому пейнтболу продолжил Киев. Тоже замазали та-а-акого человека! Ну что с киевлян возьмешь? Они ж "оранжевые"… Думаю, что настоящим ударом для гаранта стал измазанный его портрет в индустриальном Запорожье. Вы когда-то слушали народных депутатов Украины из Запорожья? - Это ж самые преданные бойцы президентского войска! Запорожье, измазав ВФЯ, не на портрет плюнуло, а плюнуло просто в президентскую душу. И замыкала этот круг городов, демонстрирующих чувства к отцу нации, Иршава Закарпатской области.

Власть отреагировала на осквернение портретов возбуждением серии уголовных дел. Как будут искать виноватых – неизвестно. Сначала говорили, что якобы плюнуть краской в Президента решили автономные правые. Как искать эту полулегальную организацию – неизвестно, редко выходят с акциями, если выходят то в масках, по телефону связь не поддерживают, только через социальные сети. Да, и вряд ли это станет единственной акцией протеста. Но характерная примета времени: перед Новым годом вся Украина сплотилась вокруг идеи «испортить вид» Президента…

Маша Мищенко