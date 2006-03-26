Мэром Киева стал Черновецкий?

Собственник "Правексбанка" Леонид Черновецкий, очевидно, победил на выборах мэра Киева.

"Есть информация, что Черновецкий занял первое место на выборах мэра, набрав около 34%", - сообщил "Украинской правде" один из лидеров БЮТ Николай Томенко.

По его словам, второе место в выборах занял Виталий Кличко, который набрал около 29%.

Действующий мэр Омельченко заняло третье место, получив около 20%.

Эту же информацию сообщают и другие лидеры БЮТ, которые в воскресенье вечером собрались в пресс-центре блока Тимошенко.

Украинская правда