Мэром Киева стал Черновецкий?
22:30, 26 марта 2006Политика
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Со слов Томенко, он набрал около 34%
Собственник "Правексбанка" Леонид Черновецкий, очевидно, победил на выборах мэра Киева.
"Есть информация, что Черновецкий занял первое место на выборах мэра, набрав около 34%", - сообщил "Украинской правде" один из лидеров БЮТ Николай Томенко.
По его словам, второе место в выборах занял Виталий Кличко, который набрал около 29%.
Действующий мэр Омельченко заняло третье место, получив около 20%.
Эту же информацию сообщают и другие лидеры БЮТ, которые в воскресенье вечером собрались в пресс-центре блока Тимошенко.
Украинская правда
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