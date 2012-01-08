Врачи заявляют, что уговорили Тимошенко больше двигаться

Замминистра здравоохранения Раиса Моисеенко заявляет о договоренности с экс-премьером Юлией Тимошенко об усилении двигательного режима.

В интервью телеканалу Интер она отметила, что комиссия Минздрава очень рекомендовала Тимошенко усиление двигательного режима.

"Это один из важнейших методов лечения в данном случае. Надо усиливать нагрузки. Они, я абсолютно уверена, будут сделаны, и рекомендации будут дальше уже соблюдаться. После праздников есть договоренность, что пациентка будет делать те вещи, которые являются реабилитационными в ее состоянии", - сказала она.

Вместе с тем пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока сообщила в комментарии телеканалу 1 +1, что подтвердить факт обследования экс-премьера в харьковской клинике ее соратники смогут только после личной встречи с ней, вероятно, во вторник.

Как сообщалось, в субботу Государственная пенитенциарная служба сообщила, что по просьбе Тимошенко было проведено ее дообследование в одной из клинических больниц Харькова. Ей была проведена магнитно-резонансная томография, спирально-компьютерная томография, а также сделан клинический анализ крови.

"Результаты проведенного обследования подтверждают предварительные выводы комиссии МОЗ Украины. Заболеваний, требующих дополнительного лечения, у Тимошенко не обнаружено", - говорилось в сообщении.

Как известно, ранее Тимошенко неоднократно отказывалась сдавать анализ крови, требуя привлечь к этому только врачей, которым он доверяет.

Украинская правда