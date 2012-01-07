Карпачева обжалует решение суда о смерти студента Индило

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА планирует обжаловать вчерашнее решение Деснянского районного суда, по которому работник милиции, обвиняемый в убийстве студента Игоря Индило, осужден к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмана Украины.

Н.КАРПАЧЁВА отмечает, что больше года длилось судебное разбирательство уголовного дела по обвинению участкового инспектора Шевченковского райуправления милиции столицы Сергея ПРИХОДЬКО и старшего инспектора этого же управления Сергея КОВАЛЕНКО в совершении служебных преступлений, которые привели к нарушению прав студента И.Индило на уважение его человеческого достоинства, свободы и личной неприкосновенности.

Омбудсман считает, что во время расследования дела и рассмотрения его Деснянским районным судом Киева были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Так, 23 декабря 2011 года судом было закрыто уголовное дело в отношении одного из подсудимых - С.КОВАЛЕНКО по части первой статьи 367 (служебная небрежность) Уголовного кодекса Украины на основании акта амнистии. Это решение принято преждевременно, с нарушением требований части второй статьи 6 и статьи 282 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно порядка закрытия уголовного дела, и является незаконным, заявила Н.КАРПАЧЁВА. В связи с этим в декабре прошлого года это решение обжаловано омбудсманом в Апелляционном суде Киева.

5 января 2012 года судья объявил приговор в отношении С.ПРИХОДЬКО, которым осудил его по части второй статьи 365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины к пяти годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, а также лишил его права на два года занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

Сейчас Уполномоченным по правам человека готовится апелляция на приговор, поскольку суд не устранил противоречия в доказательствах по делу, проигнорировал данные о применении работниками милиции физического насилия к И.Индило, отказал в удовлетворении ряда ходатайств стороны потерпевших, в частности, касающихся установления и допросе лиц, которые находились в Шевченковском райуправлении милиции и могли быть очевидцами событий.

В апелляции Н.КАРПАЧЁВА будет настаивать на отмене приговора Деснянского районного суда Киева и направлении дела на дополнительное расследование. Только в этом случае возможно всестороннее, объективное и полное исследование всех обстоятельств смерти И.Индило, установление факта нарушения его прав на здравоохранение и жизнь, а также предоставление надлежащей правовой оценки действиям виновных лиц, отметила она.

Производство омбудсмана по этому делу будет продолжаться до тех пор, пока не будут восстановлена справедливость и защищены права родителей погибшего И.Индило, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, студент И.Индило погиб в Шевченковском районном отделе милиции Киева 18 мая 2010 года.