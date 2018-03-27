Первая победа правительства Еханурова

КТО КОГО “КИНУЛ”?

25 мая потенциальная коалиция демократических сил одержала свою первую “победу”. 240 голосами она приостановила дальнейшую работу первой сессии ВР, “заблокировав” таким способом действие принятого предыдущим парламентом регламента ВР.

Перерыв взят – по официальной мотивировке - для последующих консультаций о так и не созданной коалиции, которую “тройка” не так давно обещала провозгласить в первый день работы нового парламента.

Фактически же начатая первая сессия была прервана как раз перед вопросом о создании парламентских комитетов – их численности и направления деятельности. А уже до 25 мая было известно, и это позже подтвердил председатель подготовительной группы ВР Иван Бокий, - что именно этот вопрос стал одной из первых нерешенных проблем. Суть его также известна: расширять ли, сокращать ли количество комитетов, а значит – представительство тех или других фракций в согласительном совете парламента.

Известно также, что расширение количества комитетов инициировала именно фракция Партии регионов, полагаясь на еще одну норму регламента: о пропорциональном к результатам выборов принципе деления квот руководителей комитетов. Опираясь именно на эти одобренные еще прошлым составом ВР нормы регламента, Партия регионов надеялась получить руководство в большинстве комитетов, а с помощью наращивания их количества как такового – то и просто взять (возможно, вместе с коммунистами) фактическое большинство в согласительном совете ВР. Что, понятно, потом имело бы прямое влияние на решения парламента и могло составить реальную конкуренцию деятельности формализированной, но неустойчивой “коалиции трех”. В целом это и создавало бы ситуативный формат так называемой “широкой коалиции”...

И вот – Партию регионов лишили возможности даже попробовать отстоять увеличение числа комитетов, в чем им на подготовительной группе помогала фракция “Наша Украина”, вызвав последний скандал в “тройке”.

Но странно: фракции Партии регионов и КПУ отреагировали на “кидок” довольно вяло. По крайней мере настоящей драки вокруг трибуны не устроили.

Некоторые из опытных наблюдателей заметили, что, по-видимому, во фракции ПР о таком “кульбите” со стороны потенциальной коалиции не предупредили только самого лидера Виктора Януковича, - а так все настоящие ветераны фракционной деятельности от “Регионов” прекрасно поняли, о чем идет речь. По крайней мере о формальном согласии на смену регламента говорит единогласная поддержка 448 депутатами постановления, которое предложил именно представитель от Партии регионов в подготовительной группе, – господин Пеклушенко. А постановление как раз и касалось изменений к регламенту первой сессии...

Кроме того, в ходе обсуждения “острого” вопроса о непредвиденном перерыве лидер СПУ Александр Мороз успокаивал “регионалов” и коммунистов, что две недели, предоставленные коалиционерам, пригодятся всем, и тоже для коалиционных переговоров...

НИКТО НЕ ХОТЕЛ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ... Итак, никакой победы со стороны до сих пор не созданной коалиции трех на самом деле не было. Был “кидок”, но даже не потенциальной оппозиции, а избирателей, лишенных возможности наблюдать собственными глазами и ушами за торгом ключевых игроков парламента. Еще две недели одни и те же спикеры с разными формулировками будут сообщать публике о том, что принципы – это лучше, чем их отсутствие, а о должностях никто никогда и не думал...Но о том, что именно будет твориться в многостороннем переговорном процессе – официально никто не обязан сообщать.

Это – к вопросу о “прозрачности” власти и о наибольшем достижении после “оранжевой революции” – свободе слова. Которая в случае коалиции не имеет ничего общего со свободой доступа граждан к настоящей информации о том, что творят ее власть предержащие.

Но есть в решении ВР от 25 мая и сугубо прагматичный смысл, на который почему-то никто не обратил внимания. Это – дополнительный период, предоставленный правительству Юрия Еханурова на проведение им непопулярных решений, в частности – по повышению тарифов на энергоносителе для населения и коммунальных служб.

И здесь можно утверждать, что перерыв в работе парламента, проголосованный лишь депутатами от трех фракций, в действительности был согласован – не обязательно официально – с фракцией Партии регионов.

Как известно, сам Ехануров в канун этого голосования дал правительственным чиновникам ровно неделю, чтобы определиться, принимать ли абсолютно непопулярное решение об очередном повышении тарифов, или нет. При этом он предупредил своих потенциальных преемников на должности премьер-министра, что если они слишком активно будут поддерживать карманные профсоюзы с их протестами – то правительство оставит проблему повышения тарифов этим преемникам. Похоже – сработало. Еханурову фактически поручили – не принимая никакого решения – взять на себя ответственность за тарифы...

Фактически это было голосование... за премьер-министра Еханурова.

А если учесть, что под крики о приближающемся экономическом кризисе любому правительству придется принять еще не одно непопулярное решение, - то совсем не исключено, что таким же образом депутаты, без специального на них давления Президента или, упаси Боже, самого господина Еханурова, “продлят” срок выполнения им полномочий премьера еще и после 7 июня.

Во всяком случае об этом свидетельствует и согласие, которое вдруг возникло между БЮТ, СПУ и “Нашей Украиной” по отсрочке объявления коалиции именно в тот день, когда были наконец обеспечены все формальности в виде регистрации народных депутатов новой ВР и их фракций. Более того: о новых согласованиях принципов коалиции заговорила сама Юлия Тимошенко, которая все время перед этим пеняла партнерам за затягивание процесса.

КОАЛИЦИЯ – СТАНОВИСЬ! Неужели госпожа Тимошенко испугалась ответственности и под разными предлогами решила уклониться от должности премьера? Но так, чтобы этого не заметили ее сторонники?

Нет, конечно, нет. Просто у нее сейчас другие хлопоты: она взяла на себя функции Конституционного суда. С целью обеспечения действенности императивного мандата она принялась толковать статью 81 Конституции, где о нем идет речь.

Юлия Владимировна, несмотря на прославленное единство рядов ее фракции, все-таки испугалась подкупа своих депутатов, а также свободного голосования членов других фракций потенциальной коалиции, которая только и может дать ей статус премьера. Поэтому она решила, что мало одеть “кнопокдавов” в униформу, нужно еще и найти для них стимул не только входить во фракцию (на чем сейчас понимание императивного мандата и базируется), но еще и лишить их возможности голосовать вопреки решению коалиции. В частности, по премьер-министру.

Поэтому лидер БЮТ считает возможным толковать статью 81 Конституции таким способом, что в случае неправильного голосования депутата он не только исключается из фракции решением руководящего органа соответствующей политической силы, но и будет лишаться депутатского мандата.

Но дальше еще интереснее. В случае, если “паршивые овцы” из коалиции, голосуя “неправильно”, один раз провалят избрание выдвинутого коалицией премьер-министра, то госпожа Тимошенко считает возможным заставить коалицию, сменив плохих депутатов на хороших, дисциплинированных из списка, - опять требовать от коалиции внесения той же кандидатуры премьера на согласование Президенту и парламенту...

Будет очень интересно наблюдать, если “коалиция демократических сил” согласится с таким толкованием императивного мандата, - одновременно перечеркивая даже минимальную ответственность политических сил за тех людей, которых они набрали в свои списки. И это, как и уже упомянутый вопрос о “прозрачности” коалиционных переговоров, будет вторым большим вопросом о демократичности коалиции. Которая так превратится просто в “военную демократию”. Для сравнения стоит вспомнить, чем теоретический коммунизм отличался от “военного коммунизма”...

Но с практической точки зрения идеи госпожи Тимошенко приведут лишь к тому, что в процедурном смысле коалиция никогда не одобрит ее кандидатуру. Ведь сколько времени нужно, чтобы провести первое голосование, потом выгнать “неправильных кнопкодавов”, набрать новых, снова подать представление, дождаться реакции Президента...

А если учесть, что в случае появления “изменника” не только в ее собственной фракции, а, скажем, у социалистов или, тем более, в “Нашей Украине” руководящие органы этих сил откажутся выгонять важных депутатов, на которых держится бюджет партий и блоков?

Тем временем управлять экономикой будет продолжать правительство Еханурова, сложение полномочий которого, между прочим, постановлением не принималось и не голосовалось, - в отличие от требований регламента к любым другим вопросам по поводу правительства или министров. Видимо, эта еще одна “закавыка” в процедурных вопросах, которую оставила по себе прежняя Верховная Рада, так же безуспешно “выгонявшая” правительство, - дала возможность Кабмину в который раз напомнить, что термин “исполняющий обязанности” нигде в законодательстве не записан.

При этом сам премьер и некоторые его министры остаются совместителями, получив депутатские мандаты. И, не исключено, что именно они не проголосуют за кандидатуру другого премьера, даже входя в коалицию.

Если даже представить, что за это решением “Нашей Украины” по требованию Тимошенко они будут вычеркнуты из списка депутатов, - то для пополнения коалиции понадобятся по меньшей мере 20 дней... После 7 июня – это уже превышение норматива, разрешенного Конституцией для коалиции №1. Нужно создавать новую...

А правительство, как и было обещано очень давно, работает себе дальше. И фактически бездеятельная Верховная Рада ему не мешает своими популистскими решениями. Кстати, этими же решениями она не мешает и интересам крупного капитала, против которого так громко кричат БЮТовцы, социалисты и коммунисты.

А что она при этом ничем не помогает гражданам... Ну, так выборы же не планируются?

Ирина Погорелова